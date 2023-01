San Cesareo Scoperto un “fortino” difeso da telecamere e porte in ferro per lo scambio droga-soldi La Polizia del Commissariato di Colleferro arresta 3 persone

Il Quotidiano del Lazio

...2011 all' ospedale diSeverino Marche . I medici, secondo la versione della famiglia, nonostante la situazione di sofferenza fetale, avevano deciso di scartare la possibilità di un parto. ...Gli stessi 'operavano' usando come base un'abitazione dimodificata ad hoc. Gli investigatori del commissariato di Colleferro, durante un'indagine sul traffico di stupefacenti sul loro ... San Cesareo, scoperto appartamento modificato ad hoc per lo ... a cura della redazione li investigatori del commissariato di Colleferro, durante un’indagine sul traffico di stupefacenti sul loro territorio, hanno individuato una casa con un sospetto andirivieni di ...Le telecamere esterne convogliavano le immagini in uno schermo all’interno del covo. Ingegnoso il sistema usato per scambiare droga e soldi senza il rischio di “intromissioni” ...