Sampdoria-Napoli 0-2 | pagelle Viva Spalletti incazzoso alla Carmelo Bene | basta buonismi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ledia cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Al 13’ o giù di lì, il giovane Meret si oppone con atavico ardore ciceroniano al tiraccio di Verre (e pazienza, Ilaria, per chi non conosce i classici antichi, lo spazio è tiranno) e la sua partita finisce lì. Per lui solo pioggia e attesa trepidante della fine – 6,5 Avrebbe potuto addormentarsi e perdere la reattività, invece è stato attento nelle uniche due o tre occasioni in cui doveva. E’ un buon segno, dal punto di vista della tenuta psicologica – 6,5 DI LORENZO. L’incipit è tragicamente fantozziano – chiedere al citato Verre – e dopo i balbettii meneghini il fatto rischiava di farsi troppo serio. Invece l’Euroappuntato promosso capitano si rimette in carreggiata con una prestazione più che decente – 6 Inizia malissimo: molle nelle gambe, perde ...