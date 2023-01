Sampdoria-Napoli 0-2 e gli azzurri tornano a +7 | «Ora provate a prenderci»

Commozione allo stadio Luigi Ferraris prima della partita tra la Samp e ilcapolista. Sui maxi schermi dell'impianto genovese sono stati trasmessi due video dedicati a ...panchina della,...Stavano andando a vedere la partitama nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattro ultrà delhanno forzato un posto di blocco a Genova Nervi. ...In vista della sfida contro la Juventus, l'allenatore del Napoli, Spalletti, potrebbe non avere a disposizione uno dei sui titolarissimi ...Nel 2019 mentre già lottava con la malattia cercò di tornare alla Samp come presidente, ma Ferrerò rifiutò l'offerta ...