Sampdoria | in arrivo Harroui | centrocampista marocchino del Sassuolo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) InallailAbdoudel. Ilha collezionato quest’anno 12 presenze e un gol e fu acquistato nel 2021 dallo Sparta Rotterdam, e può giocare sia come mediano che come esterno di centrocampo. Intanto i blucerchiati tentano di risolvere il problema legato al secondo portiere, vista il quasi sicuro ritorno di Contini al Napoli. SportFace.

Agenzia ANSA

Commenta per primo Laè vicina a chiudere due affari . Secondo quanto riportato da Sky Sport , Abdou Harroui , centrocampista marocchino del Sassuolo, e Martin Turk , estremo difensore della Reggiana ma di ...Stavano andando a vedere la partita- Napoli ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ... I supporter, dopo le formalità, sono stati fatti tornare indietro e scortati fino al loroa ... Sampdoria, in arrivo il centrocampista Harroui - Liguria Ci sono da limare solo pochi dettagli e poi il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic potrà salutare l'arrivo del centrocampista Abdou ...Il Napoli non pensa solo al campionato. Cristiano Giuntoli è al costante lavoro sul mercato a caccia di rinforzi utili al club.