Sampdoria | fatta per Turk | giovedì visite e firma

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Laha chiuso per il secondo portiere. Nella giornata difarà lamediche e firmerà il contratto Laha chiuso per il secondo portiere. Nella giornata di, infatti, Martin, estremo difensore del Parma, farà lemediche e firmerà il nuovo contratto blucerchiato. Secondo quanto riportato da Sky Sport,andrà a sostituire l’uscente Nikita Contini. Lo sloveno si trasferirà in Liguria con la formula del prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Mediaset

... specie quando si èdura", con la forza di scegliere "di trasformare il male in bene, per s e ... Ha vinto lo scudetto con la, sollevato la Coppa dei Campioni con la Juve, vestito l'...La grande occasione è arrivata il 12 dicembre 1993 a San Siro per Inter -: per la ... E allora la voglia di ritornare vicino a casa dopo 6 anni si èsentire, nonostante la Coppa Italia ... SAMPDORIA: FATTA PER IL PORTIERE TURK - Sportmediaset Dopo le gare giocate nel weekend che hanno promosso otto squadre al turno successivo di Coppa Italia ecco gli accoppiamenti nei quarti di finale della competizione. Nella parte sinistra del tabellone.Martin Turk è il portiere che prenderà il posto di Nikita Contini alla Sampdoria per il ruolo di vice Audero. Il club blucerchiato è al lavoro in queste ore per definire l'accordo con Parma (club prop ...