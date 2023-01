Sampdoria | due affari in dirittura d'arrivo

RaiNews

Quanto allesfide di giovedì, Fiorentina -(alle 18) è stata affidata a Paterna, mentre Roma - Genoa (delle 21) sarà arbitrata da Feliciani. . 9 gennaio 2023Eccezionali sono state le pressioni, pressoché da solo, alla difesa dellaquando provava ... in cui ha di fatto non saltato, ma proprio letteralmente spostato iavversari che hanno ... Sampdoria-Napoli 0-2. Gli azzurri tornano subito a vincere. L'omaggio a Vialli e a Mihajlovic Calciomercato Bologna, il club felsineo potrebbe portare sotto le Due Torri un talentuoso centrocampista ai ferri corti in casa Sampdoria. In questa stagione Abdelhamid Sabiri non sta ripetendo quanto ...Daniele Paterna è stato designato per dirigere l'esordio stagionale della Fiorentina in Coppa Italia, dove affronterà la Sampdoria. L'arbitro della sezione di Teramo non ha ...