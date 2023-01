Sampdoria | Audero | Contro il Napoli abbiamo provato a giocare | ma non è mai facile specie in dieci uomini

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Emil, portiere della, ha parlato a Sky Sport, di seguito le sue parole: "Ci sono state molte difficoltà in questa partita, ma usciamo con la consapevolezza di averfino alla fine ail. Vista la classifica, questo deve essere un punto di partenza per noi. Dobbiamo sicuramente migliorare su vari aspetti,sui rigori, anche se qualche episodio è stato dubbio, ma ne subiamo molti in questo periodo. Giàil Sassuolo si è visto un miglioramento, con il, ma non è maiquando sei in inferiorità numerica. Vialli e Mihajlovic? E' stato un bel ricordo ...