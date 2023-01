Salto con gli sci | calendario gare Zao e Zakopane 12-15 gennaio | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Prosegue l’intensissimodelcon gli sci internazionale, con un nuovo lungo weekend (dal 12 al 15) caratterizzato dalla Coppa del Mondo dicon gli sci 2022-2023. Il circuito femminile completa la trasferta asiatica e, dopo Sapporo, si sposta sul Normal Hill di Zao per dueindividuali ed una a squadre. Gli uomini fanno tappa invece aper una competizione individuale ed una a squadre su trampolino grande. Ancora aperta in entrambi i casi la lotta per la Sfera di Cristallo, con il polacco Dawid Kubacki e l’austriaca Eva Pinkelnig che devono guardarsi le spalle rispettivamente dallo sloveno Anze Lanisek ed il norvegese Halvor Egner Granerud e dalla tedesca Katharina Althaus. In campo maschile l’Italia sogna la top20 con Giovanni Bresadola e la zona ...