Salerno | cadavere nei pressi del centro commerciale | la verità nelle telecamere

SeiTV

Tempo di Lettura: 1 minuto Tragedia nella tarda serata di ieri adove, poco prima della mezzanotte, è stato ritrovato un, all'interno di un cantiere edile nella zona orientale di. Si tratta di un uomo che sarebbe precipitato nel vuoto, dopo ...E' stato trovato ildi un uom o, intorno alle 23 di domenica, in via Allende, presso il cantiere antistante al nuovo centro commerciale. Sul posto, la polizia scientifica e il magistrato di turno: sul fatto vige ... Tragedia a Salerno: ritrovato un cadavere in un cantiere, si ... Dramma a Salerno dove nella notte è stato ritrovato un cadavere all'interno di un cantiere edile in via Allende, nella zona orientale della città. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i ...StampaE’ stato ritrovato un cadavere, poco prima della mezzanotte di ieri, all’interno di un cantiere edile nella zona orientale di Salerno. Si tratta di un uomo che sarebbe precipitato nel vuoto, dop ...