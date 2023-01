Salernitana-Torino 1-1

Corriere dello Sport

Stadio Arechi: allontanati e sanzionati nove parcheggiatori abusivi. In occasione degli incontri di calcio U. S.Milan e U. S, oltre ai servizi di ordine pubblico, sono stati predisposti mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi dello Stadio Arechi e sue ...In occasione degli incontri di calcio U. S.- Milan e U. S, oltre ai servizi di ordine pubblico, sono stati predisposti mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi dello Stadio Arechi e sue ... Salernitana-Torino, l’intervallo dura 25 minuti: il motivo è incredibile L'esterno classe 2000 è appena rientrato, e con le fasce in emergenza, il suo ritorno arriva proprio al momento giusto ...Ci sono le mani di Guillermo Ochoa sul pari, 1 a1, della Salernitana contro il Torino. Il portiere granata sfodera interventi decisivi a raffica sugli attaccanti di Ivan Juric tenendo ...