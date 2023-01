SACE e UniCredit per l’idroponica indoor | 17 | 5 mln euro a Planet Farms

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Grazie alla GaranziaGreen,ha ottenuto un finanziamento da 17,5 mln didaper sviluppare il suo business nelAgricoltura urbana ad alta tecnologia, e con un impatto ecologico molto ridotto. È il mix di innovazione e rispetto per l’ambiente e le sue risorse che ha permesso adi aggiudicarsi un finanziamento da 17,5 milioni didicoperto dalla Garanzia Green di, un supporto concreto per allargare il business delcon un nuovo stabilimento a Cirimido (CO). L’azienda lombarda fondata nel 2018 da un’idea di Luca Travaglini e Daniele Benatoff offre ai ...

Italia Informa

