Russia | il partito di Putin utilizza l’intelligenza artificiale per espellere gli elettori contrari alla guerra

Formiche.net

Si intensificano le ' purghe ' tra i sostenitori diUnita ,di Vladimir Putin al governo, in vista delle Regionali del 2023 e soprattutto delle Presidenziali del 2024 . Grazie al tracciamento delle attività degli elettori sui due ...Ilcurdo e della sinistra Per questo, il principale gruppo di opposizione (HDP,... Putin è riuscito poi, col cosiddetto Gruppo di Astana (- Iran - Turchia) a gettare le basi per ... Tutte le elezioni da seguire nel 2023 (e perché sono importanti) "A Mosca non c'è il mare e nemmeno l'oceano ma c'è il Mosca Aquarium. Con 12mila creature marine provenienti da varie parti del mondo, è uno dei ...Già violata la tregua unilaterale di 36 ore, annunciata ieri da Putin, per consentire le celebrazioni del Natale ortodosso. Missili e bombardamenti sulle regioni di Donetsk, Lugansk e ...