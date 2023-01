Rubano sulle violenze in Brasile | “Intollerabile la sinistra col dito alzato”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questacon il ditinonon è più tollerabile. Oggi attaccano il Governo che non avrebbe condannato lein, mentre non hanno detto una parolafrodi elettorali dellain Perù, e sulla violenta repressione del dissenso in Nicaragua e Bolivia”. E’ quanto afferma l’On.le Francescoe capogruppo di Forza Italia in commissione finanze della Camera. Per“L’autorevolezza morale di cui lacontinua a rivestirsi è inesistente. La sua credibilità è a zero. Non hanno fatto niente – conclude il deputato azzurro – sull’ enorme scandalo della cooperativa della suocera e della moglie di Sumahoro – punta dell’ iceberg dell’ affarismo che lucra sugli ...

anteprima24.it

... è e sarà determinato da strategie politiche sofisticatequali interi Stati investono con ... nelle nebbie del green washing, cianche il Vento e il Sole!. L'Isola del Tesoro è "la regione ...... che hanno sfilato in 13esima e 14esima posizione61 previste, quindi immediatamente dopo i ... Vito Zaccaglino, Antonio Viola, Lorenzo Perna, Concetta Amoruso, Katia Soru, Rita, Michela ... Rubano sulle violenze in Brasile: "Intollerabile la sinistra col dito ... Genova – Hanno rubato capi di abbigliamento e accessori per un valore di oltre cinquemila euro. La Polizia ha denunciato, a Genova, un uomo di 41 anni e una donna di 39 per il reato di ricettazione in ...Bologna: Giovanni Padovani, in cella per il delitto, avrebbe scritto la sua intenzione sul cellulare un mese e mezzo prima di massacrare l’ex fidanzata ...