Romeo e Giulietta | il figlio di Zeffirelli risponde alla causa di Olivia Hussey e Leonard Whiting

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Pippodel regista di, ha deciso dire direttamenteaperta con la Paramount dalle ex star del film. Nelle scorse settimane gli attori che hanno partecipato aldel 1968, girato da Franco, hanno fattoParamount Pictures rivelando di aver subito alcuni abusi sul set per una scena controversa nella pellicola. Pippodel regista, ha deciso dire direttamente alle nuove accuse. La citazione in giudizio per la Paramount è stata firmata da...

Italia Informa

Mentre fervono i lavori per la 16 aHalf Marathon e Avesani Monument Run 10k , competitiva e non competitiva, in programma tra il 12 febbraio, la macchina organizzativa di Gaac 2007 ...Possibile anche il pacchetto da 69 euro con laHalf Marathon, altro appuntamento veronese che è in calendario il 12 febbraio. Romeo, Giulietta e lo gne gne a scoppio ritardato Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno fatto causa alla Paramount per molestie sessuali subite sul set di Romeo e Giulietta, 55 anni fa, accusando lo scomparso Franco Zeffirelli di averli ripresi nudi ...Pippo Zeffirelli, il figlio di Franco, ha risposto all’accusa di Olivia Hussey e Leonard Whiting contro la Paramount Studios: i due attori ...