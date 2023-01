Romano | segr Siulp | “Porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e intolleranza”

Forzazzurri

... la rete di imprese Conosci Soriano, con il presidente, Marcello Santini, la Fabi con il. ...valorizzando le proprie eccellenze (Borgo, Sotterranea ,Portodi Seripola, ,3 musei, 7 Palazzi ...... la rete di imprese Conosci Soriano, con il Presidente, Marcello Santini, la Fabi con il. ...valorizzando le proprie eccellenze (Borgo, Sotterranea ,Portodi Seripola, ,3 musei, 7 Palazzi ... Romano, segr. Siulp: "Porte chiuse per quelle squadre le cui ... ForzAzzurri.net - Romano chiede le porte chiuse per le tifoserie violente Il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Felice Romano, ha commentato attraverso una ...E' giunto alla sua terza giornata il ritiro romano del Palermo. Nonostante l'intoppo registrato ad inizio ritiro della positività al Covid-19 di due calciatori, uno dei quali si è già negativizzato (c ...