Roma | Zalewski | 'Soddisfatti del punto | il Milan non è campione d'Italia a caso'

LAROMA24

Poi ritrova il controllo del mezzo e nel finale regala due angoli di platino6 Tanta ... Ma pure coraggio) DYBALA 6 Prova a squarciare le nubi del gioco dellacon giocate di classe. Ci ...La reazione giallorossa è guidata dal giovane, che manda al bar Calabria e per poco non ... Laci prova senza tuttavia dare l'impressione di crederci troppo soprattutto dalla trequarti in ... Milan-Roma, ZALEWSKI: "Bravi a restare in partita, il 2-0 ci ha dato una scossa per reagire" www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: 021 ...E' finita 2-2 la partita tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho. Rossoneri in vantaggio grazie al gol di Kalulu, di testa. Raddoppio nella ripresa con ...