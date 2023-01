Roma Vs Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. I giallorossi partono ovviamente favoriti, ma i liguri proveranno a regalarsi un' impresa.Vssi giocherà giovedi 12 gennaio 2022 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.VS: LE(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, El Sharawy, Zaniolo, Pellegrini, Belotti. All. Mourinho(4-3-3): Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Puscas, Gudmundsoon. All. GilardinoIN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5 giovedì 12 gennaio 2022 alle ore 21