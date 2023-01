Roma | tornano le gare clandestine sull’Anagnina | auto e moto truccate sfrecciano tra la folla

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Macchinonechea tutta velocità al ritmo di musica sparata da impianti stereo ad altissima potenza, al cospetto di centinaia di spettatori: un’immagine che non proviene da Fast and Furious ma dal “circuito” di via di Torre di Mezzavia, nella zona commerciale, a. Sono infatti tornate, secondo quanto riporta il Il Messaggero, le corsead alta velocità a cui prendono parte gli appassionati di tuning (ovvero di elaborazione delle). Un appuntamento del venerdì notte, intorno al parcheggio Ikea, che era stato sospeso negli scorsi anni dall’avvento della pandemia. Almeno fino allo scorso maggio, quando le super cars erano tornate in pista. Dallo scorso venerdì, inoltre, l’evento vanterebbe anche nuovi ospiti:e ...

Open

... che fino al minuto 87 conducevano con due gol di vantaggio sullaper poi trovarsi sul 2 - 2. ... I loro giocatori simbolo, Leao e Lautaro Martinez,di nuovo in bilico per le ambizioni dei ...- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 30 dicembre 2022 - ... I DECESSIa salire i decessi che da quattro settimane superano i 100 al giorno: 775 negli ... Roma, tornano le gare clandestine sull'Anagnina: auto e moto ... Scontri Roma-Napoli: le parole di Antonella Leardi. “Forse la morte di mio figlio non ha insegnato nulla, forse le passerelle di qualcuno si sono perse nell’oblio. Io continuerò a credere che il calci ...Milan-Roma 2-2, ecco le pagelle RUI PATRICIO 5,5 Sembra arrivarci, ma poi quasi schiaffeggia in porta il colpo di testa di Kalulu. Goffo, ma efficace, sul tiro di Hernandez. Non perfetto, ...