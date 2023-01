Roma | cuore a San Siro | Ibanez e Abraham riagguantano il Milan

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023)o – Lariprende nel finale la gara con il, chiude sul 2-2 la sfida di Sanagguantando un punto importante grazie al ritorno al gol dial 93’. Una beffa per i rossoneri che avevano controllato la sfida, grazie ai gol di Kululu e Pobega, fino all’87’ quando è arrivata la rete disu palla inattiva, prima del pari finale dell’attaccante inglese anche questo su palla inattiva. È il primo pareggio interno in campionato per la squadra di Stefano Pioli che rallenta la rincorsa al Napoli, si porta a 37 punti, a -7 dalla squadra di Spalletti, ed è seconda insieme alla Juventus. Ladi Mou invece risolve una gara complicata nel finale e si porta a 31 punti agganciando la Lazio al quinto posto. Così in campo José Mourinho, ancora ...