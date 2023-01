Roma-Abraham | ripartiamo da San Siro

Leggi su calcionews24

Laacciuffa un pari insperato contro il Milan a Sanin pieno recupero grazie a un gol di Tammy. L'attaccante si è sbloccato dopo una partita in chiaro scuro, ma per Mourinho era importante che lui ritrovasse fiducia e la rete. Così è stato. Un gol importante che può portare a una scintilla in vista delle prossime partite. L'inglese ha più di qualcosa da farsi perdonare dopo una prima parte di stagione molto al di sotto delle sue qualità e aspettative. Per guadagnarsi la conferma in giallorossodeve ritornare a segnare come fatto l'anno scorso. L'obiettivo è ripartire da San.