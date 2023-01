Rolls-Royce | record di vendite nel 2022 Mai così tante in 119 anni di storia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quello appena trascorso è senza dubbio un anno da ricordare, per il marchio extra lusso inglese che fa parte del gruppo Bmw. Nelha infatti venduto 6.021 vetture nel mondo, l’8 per cento in più rispetto al 2021: si tratta della stagione più feconda dal punto di vista commerciale in 119didella casa di Goodwood. Un risultato ottenuto soprattutto grazie a quello che è il mercato principale per queste auto, ovvero quello statunitense: negli Usa, infatti,ha realizzato ben un terzo delle sue. Segue la Cina, che ha assorbito un quarto delle nuove immatricolazioni, e l’Europa, che invece ne ha assorbite il 20%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

