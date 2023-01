Rolls Royce da record nel 2022 In 119 anni di storia mai così tante vetture vendute nonostante un prezzo medio di 500mila euro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Salgono ale vendite di, le lussuosissime auto inglesi condi, il doppio di 10fa. Lo scorso anno sono state6.021, l’8% in più del 2021, e la cifra più alta nei 119didel marchio, oggi di proprietà della tedesca Bmw. La domanda è stata forte soprattutto dagli Stati Uniti, dove è finito un terzo delle nuove. Unasu quattro è stata venduta in Cina, e una su cinque inpa. Ildi vendite è stato raggiunto nonosil calo delle richieste dalla Russia a causa di embarghi e ...

