ROH | sei tutti i miei sbagli

The Shield Of Wrestling

Ogni anno è tradizione in quel di Revolution, vedere questo incontro auomini con in palio una ... con Punk protagonista in due: contro Raven nel 2003 e Jimmy Rave nel 2005, nellada poco ...Anche seci tiene a precisare: 'In un oceano di smartphone sempre uguali e aggiornamenti ... poi 2.99 al mese per 3 mesi Attiva Oragià abbonato Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i ... Samoa Joe ha sconfitto Juice Robinson a ROH Final Battle Se ne sono andati Steen ed El Generico, prima ancora se n’erano andati i vari Castagnoli, Black, Danielson e Punk. Corsi e ricorsi della vita del pro wrestling. Ma la ROH aveva saputo reinventarsi ...Die Ratingerin Marzena Stritzek machte sich Mitte vergangenen Jahres mit einer Pflegebetreuung selbstständig. Das Konzept kommt so gut an, dass die Firmengründerin bereits über eine Erweiterung nachde ...