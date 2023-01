Roberto Martinez è il nuovo allenatore del Portogallo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI- Lo spagnoloè stato nominatocommissario tecnico della nazionale di calcio del. Subentra al portoghese Fernando Santos dopo aver guidato il Belgio dal 2016 fino all'eliminazione nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Lo ha annunciato la federazione calcistica portoghese. La prima sfida per l'49enne - i dettagli del contratto non sono stati ancora resi noti - sarà quella di definire il ruolo di Cristiano Ronaldo, che dopo un Mondiale pieno di polemiche, e' da pochi giorni passato al club saudita Al-Nassr. "Inizierò con il gruppo di 26 giocatori che hanno partecipato alla Coppa del Mondo, e Cristiano Ronaldo è uno di loro", ha dettoin conferenza stampa, aggiungendo che prendera' le sue decisioni "sul campo" e "non in ...

