Roberto Dinamite | il signore del gol che rimase ' prigioniero' del Brasile

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

la Repubblica

Per la generazione cresciuta tra gli anni 70 e 80- prima ancora che un calciatore - era un nome, era la password per un mondo magico, era l'abracadabra che spalancava il mondo del calcio brasiliano. Non perderti le Newsletter di ...Il Napoli campione d'inverno, la mano di Pioli, i cambi di Allegri, il caso Lukaku, il mercato della Lazio, Ancelotti senza spagnoli e l'addio a. Stefano Olivari 2 minuti fa Link copiato Il Vento del Nord soffia alle spalle del Napoli, che a Genova contro la Sampdoria ha disputato una partita di sostanza superando l'effetto ... E' morto Roberto Dinamite: mito del Vasco, ai mondiali del 1982 Tele Santana gli preferì Serginho La Spoon River del calcio continua. Il Brasile infatti piange anche Roberto Dinamite , iconico attaccante degli anni Settanta e Ottanta, recordman ...Dopo Pelè e Vialli, il calcio mondiale perde un altro grande attaccante. Un giocatore meno famoso a livello internazionale, almeno ...