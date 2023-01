Rivolta in Brasile | il governo | atto di “terrorismo” e di “golpismo” Oltre mille arresti

(Di lunedì 9 gennaio 2023)sostenitori di Jair Bolsonaro sono stati arrestati a Brasilia a seguito degli attacchi alle sedi delle istituzioni democratiche del Paese. "Abbiamo già identificato tutti i 40 autobus che sono andati a Brasilia e tutti i finanziatori di questi autobus. Ci sono ancora persone, in questo momento, su internet, che parlano di proseguire gli atti terroristici. E non saranno in grado di distruggere la democrazia brasiliana", ha dichiarato il responsabile della Giustizia brasiliano Flavio Dino, che ha condannato l'assalto definendolo undi "" e di "". A poco più di due anni dall'assalto dei sostenitori di Donald Trump al Congresso degli Stati Uniti, centinaia di sostenitori dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro hanno preso d'assalto i tre principali palazzi del potere ...

Da settimane era in corso inunadi esponenti di ogni livello dell'estrema destra seguace dell'ex presidente Jair Bolsonaro, da diversi giorni in Florida, che non ha mai riconosciuto ...Ma intanto Proseguono anche oggi, in, i blocchi stradali promossi dai sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. Oltre allo Stato amazzonico di Mato Grosso - il più colpito, la notte ... Rivolta in Brasile, Ian Bremmer: Bolsonaro è il Trump dei Tropici Brasile, continua la rivolta: arrestati 1200 sostenitori di Bolsonaro . Condanne dell'attacco da tutto il mondo ...Bolsonaro contro i suoi sostenitori: "Invasioni fuori legge, mentre le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia" ...