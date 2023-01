Rita Dalla Chiesa denuncia e documenta con foto ‘Roma sommersa dai rifiuti’… ma è Catania

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ha postato unanella quale vengono immortalate centinaia di sacchetti dei rifiuti in strada e sul marciapiede. Uno spettacolo che la deputata di alla Camera di Forza Italia e conduttrice televisivaritwitta perre lo stato di degrado nel quale versa Roma, con tanto di commento nel quale scrive: “Basterebbe questaper capire il fallimento del Pd grillinizzato M5S a Roma e cancellarelista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. Roma affogata tra i rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria”. La scena effettivamente è raccapricciante, peccato però che non si tratti della Capitale, ma di. Gli utenti fanno notare alla deputata l’errore A far notare l’errore alla ...