Rinoplastica | tutto quello che c’è da sapere

VICE Italia

... in certi casi, migliorare l'estetica con effetti delnaturali. La Rinosettoplastica Smart, l'... "Laè l'intervento che modifica la forma del naso ed è una delle procedure chirurgiche ......Dottor Zaccheddu sottolinea che il rinofiller non può dare gli stessi risultati della... magari già maggiorenni, ma con lineamenti e una percezione di sé ancora non delformati. ... Un po' di donne parlano del complicato rapporto con il loro naso (Adnkronos) - Prof Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l’Università Tor Vergata di Roma e chirurgo di fama internazionale per la Chirurgia Plastica Rigenerativa: “Il rimo ...