Rincari e speculazione | pronto il piano B del governo sulla benzina

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Aumenti ingiustificati, un piccolo, ma evidente calo nei consensi e due linee contrapposte sul come porre rimedio alla prima, vera emergenza del 2023. L'affaireè diventato l'argomento del momento. Basta entrare in un bar, andare a tagliarsi i capelli da un barbiere o decidere di allenarsi in una palestra per potersene rendere conto: l'Italiano medio non ha gradito, per usare un eufemismo, idegli ultimi nove giorni. Secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio dellada servito sale oggi a 1,965 euro, mentre quello del diesel tocca quota 2,023 euro al litro. Il prezzo medio nazionale dellain modalità self è 1,821 euro al litro. Il diesel self viene venduto a 1,879 euro al litro. Cifre decisamente troppo elevate, soprattutto se comparate con gli evidenti cali ...