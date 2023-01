Rincari benzina | ma che speculazione | ecco di chi è la colpa

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Se il governo fa l’embargo al petrolio russo (che avverrà dal 5 febbraio) e uccide le raffinerie di proprietà russa, come la LUKOIL a Priolo, che fa un quarto del gasolio italiano, credo non occorra essere Einstein per capire che, prima o poi, il costo dellaaumenterà. Potete fare tutti i tetti che volete: ma è una legge del mercato. Funziona così: il prezzo sale naturalmente. Chiunque abbia visto questa Zuppa si ricorderà che, mentre loro discutevano dei tetti al prezzo del gas e del petrolio, io vi facevo presente che a Priolo veniva prodotto un quarto del diesel italiano e che bisognava salvare la raffineria in tempi non sospetti senza fare cazzate. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/clip-.mp4 Come se non bastasse, il Governo Meloni ha deciso di ridurre lo sconto sulle accise. Toc toc, caro governo. Primo ...