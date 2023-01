Rimonta Roma a San Siro | Milan bloccato sul 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023)O (ITALPRESS) – Lacon due gol su altrettanti calci piazzati beffa il, a San, i rossoneri sul 2-2 grazie a un incredibile finale. Alle reti di Kalulu e Pobega, rispondono Ibanez e Abraham. La squadra di Pioli, ora a pari merito con la Juve, scivola a -7 dal Napoli, mentre i giallorossi tengono il passo della Lazio a quota 31. Pioli conferma l'11 di Salerno, Mourinho schiera contemporaneamente dal 1? Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham. La prima occasione è dei rossoneri dopo due minuti: lampo di Leao sulla sinistra, cross in area per Tonali che di testa colpisce senza trovare la porta. Al 29? ci prova Brahim Diaz da fuori area, ma il tiro è centrale e Rui Patricio riesce ad alzare in angolo. Laha segnato sette gol su diciannove sugli sviluppi di un ...