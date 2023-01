Rimonta pazza della Roma a San Siro Milan beffato sul 2-2

Leggi su agi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Lain maniera clamorosa ile torna da Sancon un 2-2 che sa quasi di vittoria. Ibanez all'87' e Abraham al 94' annullano il doppio vantaggio rossonero firmato in precedenza da Kalulu e Pobega. Tantissimo amaro in bocca per la squadra di Pioli, che lascia per strada due punti pesantissimi che la fanno scivolare a -7 dal Napoli capolista, salendo alla pari con la Juve al secondo posto. Gli uomini di Mourinho si salvano invece da una sconfitta certa ritornando insieme alla Lazio a quota 31. Non succede moltissimo in un primo tempo bloccato e privo di grandi emozioni, in cui i rossoneri provano a fare la partita a discapito di un avversario più contratto e guardingo. Serve un episodio, una palla inattiva che possa rompere il grande equilibrio, e questa arriva puntuale allo scoccare ...