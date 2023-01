(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’obiettivo è,il, approvare il«in prima lettura almeno in una delle due Camere». A spiegarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, sottolineando che «questo sarebbe già un bel successo» e spiegando che il cdestra cerca il dialogo, ma che il governo andrà comunque avanti se l’opposizione sceglierà la strada dell’ostruzionismo. Un«adatto all’Italia» per la stabilità del Paese «Oltre al discorso sulla tempistica, ciò che più conta è guardare anche al di fuori del perimetro di cdestra», ha chiarito, nel corso di una lunga intervista con Libero. «Questa riforma – ha aggiunto – non vuole rappresentare una rivincita del cdestra sul ...

Secolo d'Italia

REGGIO EMILIA - 'Ringrazio il governo per essere stato presente: ne è uscita una celebrazione all'insegna dell'unità. Sullecostituzionali ipotizzate dal ministrofaremo opposizione seria quando sarà il momento'. Queste le parole del sindaco di Reggio all'indomani del 7 gennaio, festa della bandiera. Leggi ...A gennaio la nostra priorità è avviare leistituzionali: quella della forma di governo, ... Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca, in un'intervista a 'Libero'. Riforme, Ciriani: «Primo sì al presidenzialismo entro il 2023. La sinistra collabori» Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Ci piacerebbe approvare la riforma in prima lettura almeno in una delle due Camere entro la fine dell’anno. Questo sarebbe già un bel successo” e “ciò che più conta è guarda ...ROMA (ITALPRESS) - "Ci piacerebbe approvare la riforma in prima lettura almeno in una delle due Camere entro la fine dell'anno. Questo sarebbe già un bel ...