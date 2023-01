Rientro in classe e Covid | medici raccomandano | non andare a scuola con sintomi influenzali | eventualmente indossare mascherina

Orizzonte Scuola

Sul 17 - 22 dentro Trinchero per "Ciccio" Dutto in battuta, ma il2003 "spara" in rete. ... Alc'è Spagnol in battuta, che con due punti regala il sorpasso ai suoi (12 - 13), prima di ...Bologna però migliora la prestazione dell'andata e strappa un punto alle terza della. Dopo ... Algli attacchi di Lugli e Grottoli non bastano per agganciare gli ospiti che, anzi, nel ... Ritorno in classe per 8,5 milioni di studenti. Il 44% ha freddo durante le lezioni. Stop a tampone covid per rientro ma “vestitevi a cipolla” Giungono al termine le vacanze di fine anno. Domani, lunedì 9 gennaio, tutti in classe per la ripresa delle lezioni. Anno nuovo, problemi vecchi, in realtà. Le scuole devono ancora fare i conti con il ...Ministro Valditara, che scuola sarà quella del 2023 e in generale quella che ha mente il governo «Vorrei partire da una ricorrenza storica: quest’anno ricorrono i 75 anni ...