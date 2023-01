Rientro a scuola | nel Lazio l’influenza e il covid creano problemi | oltre il 10% di assenze fra docenti e ATA

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel, ma probabilmente anche per nel resto d'Italia, quella del 9 gennaio è stata una ripresa delle lezioni un po' complicata, complici l'influenza e i casiancora segnalati. A Romaanche per lo sciopero delle educatrici. L'articolo .

... rulli, secchi di pittura e scale hanno rinfrescati i locali della palestra della loro, sezione Itis - Moda - Ipsia. Il loro obiettivo era di far trovare agli studenti daldalle feste ...Nel giorno delin classe dopo le vacanze gli studenti manifestano di fronte a oltre venti istituti per chiedere ai presidi "il congedo mestruale in tutte le scuole". Perché "il ciclo non è un lusso". Così ... Rientro a scuola con le nuove regole Covid, non c’è obbligo di tampone negativo. Rischio aumento dei contagi Rete Studenti Medi: "La scuola deve essere presidio di inclusività. Il congedo mestruale a è anche una battaglia contro il tabu del ciclo" ...Il Pd difende la conservazione e i disastri del proprio passato . Alla vigilia di Natale si ricorda nella nota - vengono diffusi due tipi di comunicati. Quello a firma Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Tpl ...