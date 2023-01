Today.it

Si riapre ilsulla scomparsa di Emanuela Orlandi . Il Vaticano ha disposto accertamenti su vecchie e nuove piste, che possono aiutare a scoprire la verità sulla ragazza all'epoca 15enne, misteriosamente ...... e per quanto riguarda l'affaire Orlandi si inserisce sulla scia dell'attenzione mostrata alda altri pontefici, a partire da Giovanni Paolo II (fu il primo, nel suo appello durante l'Angelus, a ... Riaperto il caso di Emanuela Orlandi: indagini sulle vecchie piste e nuovi interrogatori Emanuela Orlandi, il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi, insieme alla Gendarmeria, hanno deciso di riaprire le indagini di una vicenda che non è mai uscita dai riflettori e che ha get ...A quasi quarant'anni dalla scomparsa, il Vaticano riapre il caso di Emanuela Orlandi. Il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi insieme alla Gendarmeria hanno deciso di ...