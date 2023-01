Luce

Quando la violenza di genere è in diretta in prima serata. Perché quella che è e andata in onda sabato ...... altri docenti , studenti e a volte ledevono essere putroppo interrotte perché possono diventare '' per studenti, insegnanti e DS, e come gli amori vanno interrotti se non ... Relazioni tossiche in prima serata: come non parlare di violenza di genere in tv - Luce Che cosa è una relazione tossica Una relazione dove c'è violenza fisica Sì, ma non solo. La violenza può avere molte declinazioni, non è soltanto quella fatta di schiaffi, calci e colpi, la violenza ...Sabato scorso è ripartita la storica trasmissione guidata da Maria de Filippi – C’è posta per te – e come inizio di stagione non poteva scegliere storia più appetibile per il pubblico del sabato sera.