Regionali Lombardia | Majorino | “Elettori Terzo Polo? Ci sarà spostamento verso di me per battere Fontana”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Ho proprio l’impressione che ci sia già unodeglideldi me perché per lafaranno una scelta diversa da quella che hanno fatto pochi mesi fa. Invece in questo caso voteranno per me pere per cambiare anche perché non penso che vogliano ritrovarsi di nuovoe Gallera”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione, Pierfrancesco, a margine della presentazione dei candidati del Pd a Palazzo delle Stelline a Milano. A chi gli chiedeva se l’intesa con i 5 Stelle inpossa portare al campo largo a livello nazionale ha risposto: “E’ un laboratorio lombardo quello che ...

Credo che sia molto influenzata dalla scadenza elettorale ine in altre regioni. C'è un ... Registriamo - ha concluso - un passo indietro dovuto alle scadenze elettorali, rilanciamo ...Nel merito, sono state valutate le diseguaglianze intra -e la concentrazione dell'... Circa il 24% di tutti gli hot spot si trova in Piemonte, il 17% in. Tuttavia, anche il Sud ha ...PORTICI - 'Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno alcun passo in avanti, anzi apriremo una guerra politica ...MILANO Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche ha raccolto piu’ di 10.000 firme e raggiunge cosi’ la quota necessaria per presentare la propria lista alle elezioni regionali in Lombardia e in tutte le ...