Real Madrid | torna Casillas…ma ha 8 anni

Tuttosport

Ieri sera il Barcellona di Xavi, privo di Lewandowski, ha vinto 1 - 0 sul campo dell'Atletico. Vittoria importantissima, i catalani hanno approfittato della sconfitta dele si sono ...Così lo ha ricordato l'arcivescovo di, cardinale Carlos Osoro, alla messa di suffragio per il Papa emerito celebrata sabato sera, 7 gennaio, in una cattedrale di Santa María lade la ... Caso Zidane, dopo Mbappé scende in campo il Real Madrid: duro comunicato In Francia, dopo le dichiarazioni provocatorie del presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet, in merito ai rumors su Zidane come possibile successore di Deschamps, è ...I Blancos di Ancelotti sconfitti dal Villarreal perdono il primo posto. I blaugrana vincono lo scontro diretto con l'Atletico Madrid ...