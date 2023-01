Ratzinger non fu Oriana Fallaci in talare

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Custode della tradizione come fattore di novità, difensore del Logos e alternativo a ogni riduzione cristianista dell’Avvenimento cristiano. La Chiesa come “minoranza creativa” “Josephè stato un grande teologo. La sua partecipazione al Concilio lo aveva posto di fronte alle grandi sfide della Chiesa nel mondo della fine del XX secolo. Fu un grande interprete, lucido e coraggioso, esigente quanto alla verità, fedele alla Tradizione ma libero da ogni nostalgia”. Tra i molti interventi e commenti nei giorni successivi alla morte e ai funerali di Benedetto XVI, molti forvianti e tesi a costruire una narrazione funzionale alle partite in atto nella Chiesa, la nota diramata dei vescovi francesi alla comunicazione della notizia della conclusione del lungo cammino terreno del Papa emerito ci consegna un ritratto da cui è bene partire per affrontare il necessario ...