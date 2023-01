Rassegna stampa 9 gennaio 2023 | battaglia tra ultras sulla A1

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo vigila sul caro-carburanti. “C’è qualcuno che fa il furbo”, afferma Salvini confermando l’ipotesi di speculazione. Il Mef da dicembre ha dato mandato alla Gdf per verificare l’andamento alla pompa dopo lo stop al taglio delle accise. La Procura di Roma annuncia un’indagine dopo le denunce presentate dal Codacons, che oggi presenterà un esposto all’Antitrust per ipotesi di ‘cartello’ tra compagnie e annuncia il boicottaggio dei distributori più cari da parte degli automobilisti. Centinaia di ultrà coinvolti, traffico dell’A1 bloccato verso nord per 50 minuti, area di servizio di Badia al Pino vicino Arezzo ancora al centro di scontri tra tifosi come nel novembre 2007 quando morì il supporter laziale Sandri: questo lo scenario delladi ieri tradi Napoli e Roma in trasferta. Arrestato un tifoso ...