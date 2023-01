Rapina violenta ad Acilia | pestano di botte titolare e dipendente | poi fuggono con gli alcolici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Hanno fatto irruzione nel negozio, hanno picchiato ile ile poi sono usciti con il ‘bottino’. E cioè con varie bottiglie di, che avevano pensato bene di asportare da quell’esercizio commerciale. Unaavvenuta ad: era il 15 dicembre scorso quando un gruppo di persone ha pestato dii due uomini, entrambi del Bangladesh, poi ha messo a segno il colpo. Prima di fuggire via, senza lasciare traccia. Pensavano tutti di farla franca, ma si sbagliavano perché i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, dopo le serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 29enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in ...

Agenzia ANSA

Durante la, che aveva procurato ai malviventi un bottino di circa 1000 euro, la vittima aggredita nella propria abitazione era stata colpita con tale efferatezza da riportare lesioni all'...Un'altrain centro storico a Genova dopo quella della notte tra venerdì e sabato. E' successo in piazza Sarzano intorno alle 4 della scorsa notte. Un ragazzo di 20 anni è stato avvicinato da ... Seconda rapina violenta in centro storico a Genova in 24 ore Ieri la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura delle Repubblica presso la Corte D’Appello ...La Sud a Vialli, la Nord a Signorini. La proposta arriverà prima in Municipio Bassa Val Bisagno, poi in Comune a Genova: intitolare ai due Gianluca simbolo degli anni d'oro della Genova ...