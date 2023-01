La Gazzetta dello Sport

LeI bookmaker sono sicuri, l'è nettamente favorita: il segno 1 è proposto 1.20 da Sisal, 1.19 per Planetwin e Netbet. L'eventuale successo del Parma è quotato addirittura 13.00 da ...... settima a 28 punti con sei punti di ritardo dal quarto posto dell'. Il pronostico è l'X2 ... LeL'Atalanta è la favorita secondo i bookmaker. La quota per il successo della Dea è di 2.17 ... Quote Inter-Parma, Lautaro segna sempre in Coppa: un gol vale 1.65 Come riporta AgiproNews, un turno di campionato favorevole a Napoli, ufficialmente campione d’inverno, e Juventus, proprio le due squadre che apriranno la 18^ giornata di Serie A venerdì sera allo sta ...Con l’inizio del nuovo anno, torna anche la Coppa Italia, che dopo aver esaurito tra agosto e ottobre i primi turni, vede il debutto delle big. Il programma degli ottavi di finale è diviso in due sett ...