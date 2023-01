Questa settimana al cinema 9 gennaio – 15 gennaio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Scopriamo quali sono i film in uscita nei italiani nella dal 9 al 15. EVEREST SENZA OSSIGENO Regia di Jesper Ærø Genere Documentario Produzione Danimarca, 2020. Durata 81 min Data di uscita 9 2023 Rasmus Kragh si è sempre spinto al limite: corse, maratone, arrampicate, ogni prova che potesse portare all'estremo il suo fisico e la sua mente, lui la inseguiva. Fino a quando sembra prevalere una pratica migliore delle altre con l'arrampicata, la scalata, e come unica immagine in fondo a questo periplo psico-fisico la cima più alta del mondo, l'Everest. Ma Rasmus non è uno che si rende le cose facili, così il suo ...