Quattro puntate per ripercorrere la vita di questo eroe civile morto assieme alla moglie

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

La serie si snoderà in un totale diprime serate su Rai 1, che sono previste il 9, il 10, il 16 e il 17 gennaio. Le prime duesaranno Il colonello e I ragazzi del generale , entrambe ...... in prima serata su Rai 1, Sergio Castellitto è il generale Carlo Alberto della Chiesa, protagonista della Fiction Il nostro Generale, la miniserie indiretta da Lucio Pellegrini è ... Il nostro Generale con un grande Sergio Castellitto: finalmente in onda la serie su Carlo Alberto dalla Chiesa A Cremona sta per arrivare per la prima volta Ultracon, dedicato ad appassionati di manga, giochi e cultura pop.A Milano corre Tim. Londra ai massimi da 4 anni e mezzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Anche la seconda settimana del 2023 inizia all'insegna del rialzo. I principali indici europei ...