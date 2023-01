Quattordicesima giornata Basket Serie A 2022 23 | il punto

PalermoToday

... in occasione dellae penultimadi andata del campionato di serie A, è stata superata 64 - 59 all'Allianz Dome per mano dei padroni di casa della Pall. Trieste . Un buon ...Pallacanestreo Trieste batte Givova Scafati per 64 - 59 nella sfida valida per ladella Serie A1 2022/2023 di basket , portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Kruiz Pinkins, il quale mette a segno 21, che però ... Promozione, quattordicesima giornata: l'Iccarense batte in casa il Partinicaudace, pareggio esterno per l'Aspra La prima trasferta del nuovo anno solare non sorride alla Givova Scafati che, in occasione della quattordicesima e penultima giornata di andata del campionato di serie A, è stata superata 64-59 all’Al ...La Superlega di volley maschile, ha regalato tante emozioni in questa domenica 8 gennaio: il Piacenza ha battuto il Trentino ...