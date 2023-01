Quando è previsto il pagamento Naspi a gennaio 2023? Consulta le DATE

Ipsoa

... ancora al centro di scontri tra tifosi come l'11 novembre 2007morì il supporter della ... l'annullamento dei canoni demaniali per le piste da sci ma anche di raddoppiare il contributo......questi diventano difficilmente sopportabili. Viene di conseguenza che dove non vi è una ... senza aver pagato quanto, scatteranno le sanzioni e multe di molto superiori alla tariffa del ... Ape sociale 2023: come e quando fare domanda Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari dell’Ape sociale. E’ ...Infrangere quanto previsto significa andare incontro a multe variabile sulla base dello sforamento. Tuttavia c'è sempre un piccolo margine di tolleranza che viene ammesso. Significa che all'interno di ...