Qual è l’ambientazione de I Delitti del BarLume?

la Repubblica

...POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all'... HARRY POTTER E'ORDINE DELLA FENICE segnò'ingresso alla regia ... Maè il loro vero aspetto fisico descritto nei libri di JK ...'armatura di Iron Man appunto. Come riportavamo qualche giorno fa , Black ha spiegato come la scelta dell'sia funzionale al percorso del personaggio. Come nel Canto di Natale ognuno ... Damiano Michieletto: "La mia Salome alla Scala, sette veli per la danza dell'orrore"