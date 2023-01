PWG | “Speedball” Mike Bailey vince la Battle of Los Angeles 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Pro Wrestling Guerrilla ha tenuto il suo torneo annualeOf Losquesto fine settimana. L’evento di due giorni ha avuto il meglio del meglio della scena indipendente tutti in lotta perre il trofeo e il titolo di vincitore BOLA. Ilsarà l’anno di “”? Quest’anno,ha sconfitto Jordynne Grace e Shun Skywalker per avanzare alle finali dove ha sconfitto Konosuke Takeshita perre il torneo.ha quasi vinto BOLA due volte in passato, ma ora, nel, finalmente ce l’ha fatta. Un inizio anno col botto per la giovane star che già nel 2022 ha avuto un’ottima annata con la firma di un contratto per Impact Wrestling dove ha ottenuto già grandi traguardi come ...

Mike Bailey ha trionfato nella Battle of Los Angeles 2023: scopriamo insieme com'è andata la seconda giornata della PWG BOLA!Pro Wrestling Guerilla announced that a rising star in the U.S. indies will replace Lio Rush in its upcoming Battle of Los Angeles tournament.