Puntate de I Delitti del BarLume 10 | quante sono?

Tornano dal 9 gennaio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now, le commedie a tinte gialle de Idel BarLume. Tre nuovedella produzione Sky Original, co - prodotta con Palomar e giunta alla decima stagione, in onda per tre lunedì alle 21:15. Tra i protagonisti, Enrica Guidi ...Sei le nuovedella fiction che vedranno il vicequestore alle prese con nuovie delicate vicende personali. Dopo aver affrontato uno strano omicidio avvenuto in mare e aver dovuto ... I Delitti del BarLume 2023 su Sky e NOW: puntate, cast, location e dove vedere la decima stagione della serie tv Cerchi le puntate de I delitti del BarLume 10 in streaming Scopri come recuperare gli episodi che non puoi vedere in diretta su Sky!Va in onda oggi su Sky la prima di tre nuove storie tinte di commedia gialla. La vicenda ha inizio con la morte di un odiato amministratore di condominio ...